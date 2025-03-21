В Индии прошли обыски в структурах фонда Сороса

В Индии прошли обыски в структурах фонда СоросаКак сообщает издание The Indian Express, рейды проводятся в рамках расследования о нарушении местного законодательства и борьбы с финансовыми преступлениями.
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