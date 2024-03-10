СМИ: назначение Залужного привело к дипломатическому скандалу

Global Look Press/Eugen Kotenko/Keystone Press Agency Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла Украины в Великобритании обернулось скандалом из-за беспрецедентного нарушения дипломатических норм, пишет "Зеркало недели".
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