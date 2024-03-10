РЕН ТВ
В РОССИИВ МИРЕКРИМИНАЛДЕНЬГИВСЕ НОВОСТИ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РЕН ТВ

195 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Крылов
    Чего ждать от страны 404? Со времён обретения независимости бывшей украинской ССР всё разрушалось, не стало и диплома...СМИ: назначение З...
  • tsan tsan
    То, что система ЕГЭ в её нынешнем виде не идеальна - факт неоспоримый. Но ... кто, где и когда видел идеальную систем...Около 63% россиян...
  • лина любимцева
    Травятся, и все равно едят мясо морских черепах? Тупые, что ли?Девять человек ум...

СМИ: назначение Залужного привело к дипломатическому скандалу

СМИ: назначение Залужного привело к дипломатическому скандалу

Global Look Press/Eugen Kotenko/Keystone Press Agency Назначение бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на пост посла Украины в Великобритании обернулось скандалом из-за беспрецедентного нарушения дипломатических норм, пишет "Зеркало недели".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Крылов
Чего ждать от страны 404? Со времён обретения независимости бывшей украинской ССР всё разрушалось, не стало и дипломатов. Чёрная дыра, а не Украина!
Ответить
46 сек.

Картина дня

наверх