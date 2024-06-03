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Закон и Порядок

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Британский аналитик – российскую проблему пытались решить 300-400 лет

Британский аналитик – российскую проблему пытались решить 300-400 лет

О нарастающей панике в элитах Запада и у пана Зеленского после неожиданного для них падения Авдеевки заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала.

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