В Воронеже началось создание двух самолетов «Судного дня» на случай ядерной войны

Новые воздушные судна будут способны летать в два раза дальше существующих Ил-80В Воронеже на базе Ил-96-400М будут созданы два самолета «Судного дня» (предназначены для управления войсками на случай ядерной войны), один из них уже в производстве.
Новые воздушные судна будут способны летать в два раза дальше существующих Ил-80В Воронеже на базе Ил-96-400М будут созданы два самолета «Судного дня» (предназначены для управления войсками на случай ядерной войны), один из них уже в производстве.
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