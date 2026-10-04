АКРА: Стоимость растворимого кофе в России упала на 2% с начала года

Антон Тренин из АКРА сообщил, что с начала года натуральный растворимый кофе в России подешевел на 2%.
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