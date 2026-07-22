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The Eurasia Daily news agency

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Zelensky will drag everyone into the abyss with him — Panchenko

Zelensky will drag everyone into the abyss with him — Panchenko

The head of the Kiev regime, Vladimir Zelensky, will drag everyone into the abyss with him. Ukrainian journalist and TV presenter Diana Panchenko wrote about this in her telegram channel, commenting on the resignation of the Commander-in-chief of the Armed Forces of Ukraine Oleksandr Syrsky.

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