Китай меняет Россию на Туркменистан в качестве главного поставщика газа – SCMP

Лариса Поплавская

Может это и к лучшему. Хватит на халяву наши ресурсы перекачивать, а в замен давть одноразовый ширпотреб по завышенным ценам. К тому же это показатель наших "дружеских отношений". Наши будут большими дураками если помогут им с Тайванем Пусть еще и таджикских воинов позовут за халявную gkgne/ Тем всеравно где зарабатывать.