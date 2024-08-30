Пока Китай держит Россию в напряжении в вопросах энергетического сотрудничества, укрепляются его связи с Туркменистаном.
Китай меняет Россию на Туркменистан в качестве главного поставщика газа – SCMP
Комментарии
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Лариса Поплавская
Может это и к лучшему. Хватит на халяву наши ресурсы перекачивать, а в замен давть одноразовый ширпотреб по завышенным ценам. К тому же это показатель наших "дружеских отношений". Наши будут большими дураками если помогут им с Тайванем Пусть еще и таджикских воинов позовут за халявную gkgne/ Тем всеравно где зарабатывать.
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17 час.
А
Александр
Начали с галстуков. Скоро и без штанов оставят. А у нас всё прет. Особенно цены. Правит мошна барыг.
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17 час.
Алекс Сэм
Китай друг только самому себе, если будет возможность отжать у нас что-либо- сразу же воспользуются.
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17 час.
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