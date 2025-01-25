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Почти 14 тысяч студентов прошли стажировку и практику в Сбере

Почти 14 тысяч студентов прошли стажировку и практику в Сбере

На образовательных онлайн платформах Сбера обучаются 463 325 студентов, сообщает пресс-служба Сбера. Также 138 студентов, преподавателей и аспирантов получили стипендии Сбера для научных исследований, а 54 – гранты, полностью покрывающие весь период обучения.

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