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По Крещатику с «Оркестром»

По Крещатику с «Оркестром»

Ну что, дорогие, «Оркестр» играет… Что будем дальше делать? Я скажу сразу: речь пойдет не о «Вагнере», речь пойдет о несколько иной части нашего населения.

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Комментарии
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Zoia Goldshtab
Вагнер ещё сыграет ГДЕ НАДО.....
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Анфиса Иванова
А нам бы так хотелось, чтобы именно в СВО! Мы им за их успехи поверили безоговорочно , и ждали новых побед!!!
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Андрей Тихонов
Шойгу, когда твой зятёк будет в окопах?
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