Более 4,5 миллиона рублей похитили мошенники у жителя Сарова

Жертвой мошенников стал 84-летний житель Сарова. Он рассказал полицейским, что ему позвонил мужчина, представившийся специалистом банка, и заверил, что кто-то пытается совершить некие несанкционированные действия с его деньгами.
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