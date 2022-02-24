Новость о начале военной операции на Украине не смогла не прокомментировать Кристина Орбакайте. Только мирного неба! Нет войне! Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о "специальной военной операции" в Донбассе.
Новость о начале военной операции на Украине не смогла не прокомментировать Кристина Орбакайте. Только мирного неба! Нет войне! Сегодня утром президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о "специальной военной операции" в Донбассе.
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