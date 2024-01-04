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Гонконг (ATP). 1/4 финала. Котов сыграет с Руусувуори, Рублев – с Фисом, Тиафу встретится с Шаном Цзюньчэном

Павел Котов встретится с Эмилем Руусувуори. Bank of China Hong Kong Tennis Open Гонконг, Китай 1 – 7 января 2024 ATP 250 Призовой фонд – 661 585 долларов Открытые корты, хард 1/4 финала Павел Котов (Россия)  Эмиль Руусувуори (Финляндия) Дата проведения 5 января, 08.

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