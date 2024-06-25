Shocking New Video Shows ATACMS Bomblets Raining Down On Russian Beachgoers Unbelievable new footage has emerged of the Sunday Ukrainian missile strike on a busy Sevastopol, Crimea beach as tourists were lounging in the sun.
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