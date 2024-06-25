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Zero Hedge

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Shocking New Video Shows ATACMS Bomblets Raining Down On Russian Beachgoers

Shocking New Video Shows ATACMS Bomblets Raining Down On Russian Beachgoers

Shocking New Video Shows ATACMS Bomblets Raining Down On Russian Beachgoers Unbelievable new footage has emerged of the Sunday Ukrainian missile strike on a busy Sevastopol, Crimea beach as tourists were lounging in the sun.

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