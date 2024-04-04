Steak Lovers
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Steak Lovers

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Запекаем цветную капусту как стейк: добавки просят и те, кто раньше ее вообще не любил

Запекаем цветную капусту как стейк: добавки просят и те, кто раньше ее вообще не любил

Запеченная под сыром цветная капуста имеет все шансы стать любимым ужином у семьи и гостей. Благодаря в меру острому соусу капуста получается невероятно вкусной, повторить блюдо наверняка попросят не один раз.

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