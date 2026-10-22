REUTERS/Nathan Howard Президент США Дональд Трамп потребовал от американского предпринимателя и основателя компании SpaceX Илона Маска снять ограничения на работу спутниковой системы связи военного назначения Starshield на территории Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Минтранс назвал о...
- Яд чистой воды: т...
- ЛЛ Минтранс назвал о...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым