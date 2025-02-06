В Бийске приставы запретили пассажирскому автобусу выходить на маршрут

В транспорте отсутствовало необходимое оборудование В Бийске судебные приставы на 30 суток приостановили эксплуатацию автобуса марки "ПАЗ-4234", следующего в наукограде по маршруту № 35 "Центр - Речпорт", сообщает алтайская ФССП.
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