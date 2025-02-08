В Саратове специалисты устранили аварию на магистральной теплотрассе

Ремонт магистральной теплотрассы на ул. Большая Горная в Саратове завершили специалисты «Т Плюс», система отопления заполняется и подключаются объекты, сообщил 8 февраля исполняющий обязанности главы города Павел Сурков в Telegram-канале.
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