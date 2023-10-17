СК «Астрахань» на втором этапе сезона сыграет с командами Майкопа, Ялты и Краснодарского края

«Горожане» начинают с домашней игры против «Кубани Холдинга» уже в это воскресенье. Футбольная команда СК «Астрахань», успешно пройдя первый этап сезона (вошла тройку лучших), уже на этой неделе начинает второй этап.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии