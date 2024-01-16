Против российской армии на стороне Киева работают сотни спутников Североатлантического альянса. Об этом в беседе с журналом «Международная жизнь» заявил советник главы российского Министерства обороны Сергея Шойгу, госсоветник III класса Андрей Ильницкий.
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