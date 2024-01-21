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Политик Филиппо назвал безумием заявления главы ЕК продолжать финансировать Украину

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием и абсолютно неприемлемыми заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о возможном выделении очередных €50 млрд для Украины, которые она сделала по итогам встречи с лидерами Швеции и Финляндии.

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