Политик Филиппо назвал безумием заявления главы ЕК продолжать финансировать Украину

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал безумием и абсолютно неприемлемыми заявления главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен о возможном выделении очередных €50 млрд для Украины, которые она сделала по итогам встречи с лидерами Швеции и Финляндии.