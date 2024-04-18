В Харькове спецслужбы Украины начали создавать спящие ячейки

На территории Харьковской области украинские спецслужбы начали создавать спящие ячейки, которые предположительно начнут действовать после освобождения населенных пунктов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.
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