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В Харькове спецслужбы Украины начали создавать спящие ячейки

В Харькове спецслужбы Украины начали создавать спящие ячейки

На территории Харьковской области украинские спецслужбы начали создавать спящие ячейки, которые предположительно начнут действовать после освобождения населенных пунктов, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

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