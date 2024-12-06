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Военкор Юлиан Рёпке: ВСУ потеряли танк Leopard в Курском приграничье

Военкор Юлиан Рёпке: ВСУ потеряли танк Leopard в Курском приграничье

Военный обозреватель из Федеративной Республики Германия Юлиан Репке проинформировал о том, что Вооружённые силы киевского режима в ходе ведения сражений в приграничном районе Курской области понесли потери в виде переданного ранее Берлином танка Leopard.

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