Военный обозреватель из Федеративной Республики Германия Юлиан Репке проинформировал о том, что Вооружённые силы киевского режима в ходе ведения сражений в приграничном районе Курской области понесли потери в виде переданного ранее Берлином танка Leopard.
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