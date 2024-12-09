Постпред РФ Ульянов подтвердил данные о прибытии Асада с семьей в Москву

Global Look Press/Kremlin Pool Российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил в Telegram-канале о прибытии оставившего должность президента Сирии Башара Асада с семьей в Москву.
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