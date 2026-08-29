Куда может ударить Москва, чтобы Лондону было очень больно: Список целей

Автор: Илья ГоловневЧерез несколько дней после посещения Рэтклиффом Москвы наше внешнеполитическое ведомство выступило с жёстким заявлением.
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- ВМ Неизвестный Сувор...
- «Никто уже не бои...
- «Никто уже не бои...
Что мы разглогольствуем - бить надо без предупреждения мощно и эффективно чтоб другим не повадно было. Сколько можно заниматься трепетней - Запад надсмехается, а мы только их плевками утираемся? Стыдно господа, за честь России обидно.
"мы поверили, а нас обманывали"...когда это несколько раз подряд, возникают вопросы к дееспособности обманываемого...
Британские центры в Одессе нужно было разбомбить ещё позавчера. Как только они там появились и были разведаны.
"Список целей"
Цель там одна - ВЕСЬ лондон.
К ЕДРЕНЕЙ ФЕНЕ.
По срокам мы уже переплюнули ВОВ.А что будет по потерям и разрухе?
ТАКИ - ВСЁ -- ТАКИ!!! ЧТО. -- ТО ДЕРЖИТ РОССИЙСКИХ , ОЛИГАРХОВ, ВОЗМОЖНО ОНИ КАКИМ --ТО ОБРАЗОМ ЗАВЯЗАНЫ КРЕПКО С АНГЛИЕЙ???!!! А ЧТО ГОСДУМА?! КАКИЕ ЗАКОНЫ ПРИНЯТЫ ЕЙ ПРОТИВ ЭТИХ ОЛИГАРХОВ???!!! ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН!!! КАК ВЫ ДУМАЕТЕ,-- НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЭТИ ЗАКОНЫ???!!! ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ-- ЭТИ ЗАКОНЫ???!!!