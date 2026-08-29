Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Куда может ударить Москва, чтобы Лондону было очень больно: Список целей

Куда может ударить Москва, чтобы Лондону было очень больно: Список целей

Автор: Илья ГоловневЧерез несколько дней после посещения Рэтклиффом Москвы наше внешнеполитическое ведомство выступило с жёстким заявлением.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя александр град
александр град

Что мы разглогольствуем - бить надо без предупреждения мощно и эффективно чтоб другим не повадно было. Сколько можно заниматься трепетней - Запад надсмехается, а мы только их плевками утираемся? Стыдно господа, за честь России обидно.

Профиль пользователя Виталий Тарасов
Виталий Тарасов

ТАКИ - ВСЁ -- ТАКИ!!! ЧТО. -- ТО ДЕРЖИТ РОССИЙСКИХ , ОЛИГАРХОВ, ВОЗМОЖНО ОНИ КАКИМ --ТО ОБРАЗОМ ЗАВЯЗАНЫ КРЕПКО С АНГЛИЕЙ???!!! А ЧТО ГОСДУМА?! КАКИЕ ЗАКОНЫ ПРИНЯТЫ ЕЙ ПРОТИВ  ЭТИХ ОЛИГАРХОВ???!!!  ВЯЧЕСЛАВ ВОЛОДИН!!! КАК ВЫ ДУМАЕТЕ,-- НАРОД ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ЭТИ  ЗАКОНЫ???!!! ЕСЛИ ОНИ ЕСТЬ-- ЭТИ ЗАКОНЫ???!!!