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Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

Район Некрасовка стал лидером по доступности первичного жилья в Москве Самое недорогое жилье на рынке новостроек Старой Москвы в январе этого года предлагалось в районах Некрасовка, Старое Крюково и Ховрино В январе 2025 года Некрасовка заняла первое место в рейтинге районов Старой Москвы по доступности жилья на первичном рынке.

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