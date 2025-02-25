Названы районы Москвы с самыми дешевыми новостройками

Район Некрасовка стал лидером по доступности первичного жилья в Москве Самое недорогое жилье на рынке новостроек Старой Москвы в январе этого года предлагалось в районах Некрасовка, Старое Крюково и Ховрино В январе 2025 года Некрасовка заняла первое место в рейтинге районов Старой Москвы по доступности жилья на первичном рынке.