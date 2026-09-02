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Царьград

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Bloomberg: Уровень воды в Норвегии достиг рекорда в 15,6 ТВт·ч

Bloomberg: Уровень воды в Норвегии достиг рекорда в 15,6 ТВт·ч

В одном из пяти регионов Норвегии уровень воды в водохранилищах достиг исторического минимума в 15,6 ТВт·ч.

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