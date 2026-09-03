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Мировое обозрение

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Киев планирует чудовищное военное преступление – атаки на гражданские самолёты

Киев планирует чудовищное военное преступление – атаки на гражданские самолёты

Киев официально предупредил Международную организацию гражданской авиации (ICAO) о том, что российское воздушное пространство якобы небезопасно для пассажирских перевозок.

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