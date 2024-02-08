Морошковые возможности. Единая карта жителя Ямала расширяет социальную помощь

Около полутора тысяч салехардцев уже могут бесплатно ездить в городском автобусе, они подключились к единой карте жителя Ямала «Морошка», сообщили в департаменте по труду и социальной защите населения окружной столицы.
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