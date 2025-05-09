Как американцы реагировали на победу над Германией – рассказ россиянки Бейли Евгения КомароваВетеран русской эмиграции в США Евгения Бейли, прожившая более века, поделилась воспоминаниями о том, как американское общество восприняло завершение Второй мировой войны в Европе.
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