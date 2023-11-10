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Все наши федерации по видам спорта, оспаривавшие отстранение России, отозвали иски из CAS

Все наши федерации по видам спорта, оспаривавшие отстранение России, отозвали иски из CAS

Российские спортивные федерации передумали судиться с международными. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на анонимный источник — по его информации «было принято решение, что надо не спорить, а договариваться».

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