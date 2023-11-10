Все наши федерации по видам спорта, оспаривавшие отстранение России, отозвали иски из CAS

Российские спортивные федерации передумали судиться с международными. Об этом сообщает «Матч ТВ», ссылаясь на анонимный источник — по его информации «было принято решение, что надо не спорить, а договариваться».
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