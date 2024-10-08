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Харрис раскритиковала Трампа и оскорбила Путина

Харрис раскритиковала Трампа и оскорбила Путина

Кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис раскритиковала своего конкурента от республиканцев Дональда Трампа из-за данных, которые указаны в книге американского журналиста Боба Вудворта «Война».

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