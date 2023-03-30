Украден даже тонометр: в миллеровском районе задержан подозреваемый

В дежурную часть Отдела МВД России по Миллеровскому району поступило сообщение от местной жительницы о том, что неизвестный разбил окно и проник в ее жилище.
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