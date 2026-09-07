Петербурженка пропала в Непале: 8 россиян ищут после схода селя

Петербургская танцовщица Анна П. оказалась среди тех, кого разыскивают в Непале после мощного наводнения, затронувшего приграничные с Китаем территории.
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