Возвращение рыжиков.

Сейчас, когда я отошел от дел и есть возможность не меньше полугода проводить в своей далекой усадьбе на краю земли белорусской, с удовольствием отдаюсь любимым увлечениям - ловле рыбы и сбору лесных даров.
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