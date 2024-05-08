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МК: Зарубина заявила, что у Аллы Пугачевой никогда не было сильного голоса

МК: Зарубина заявила, что у Аллы Пугачевой никогда не было сильного голоса

Певица Ольга Зарубина высказала свое мнение о навыках уехавшей Аллы Пугачевой. Она заявила, что Примадонна никогда не обладала сильным голосом, а ее успех был основан исключительно на умении грамотно презентовать свои песни драматургическим путем.

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