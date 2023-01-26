Батарея смартфона может разряжаться не только во время его использования, но и просто так

Знали ли вы, что аккумулятор смартфона может не только разряжаться во время использования, но и просто так? Все дело в приложениях и настройках, которые работают в фоновом режиме и потребляют энергию.
Популярные статьи
- Советская танковая школа была одной из сильнейших в мире, даже несмотря на то, что родилась и оформилась заметно позже танковых школ других крупных держав
- На что способна эта "малышка"
- В советской Прибалтике всегда было неспокойно – в том плане, что часть населения не поддерживала нахождение республики в составе СССР
Свежие комментарии