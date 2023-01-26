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Батарея смартфона может разряжаться не только во время его использования, но и просто так

Батарея смартфона может разряжаться не только во время его использования, но и просто так

﻿﻿Знали ли вы, что аккумулятор смартфона может не только разряжаться во время использования, но и просто так? Все дело в приложениях и настройках, которые работают в фоновом режиме и потребляют энергию.

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