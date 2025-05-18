В Польше начались президентские выборы

В Польше начались выборы президента, о чём сообщил телеканал TVP Info. Голосование стартовало на более чем 32 тысячах избирательных участков, где свыше 29 миллионов граждан могут выбрать одного из 13 кандидатов.
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