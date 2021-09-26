Гулькина намерена и дальше пытаться изобличить Пугачеву: "Многие поблагодарили меня за правду"

Бывшая солистка группы "Мираж" не намерена отказываться от своих слов. Певица Наталия Гулькина заявила о том, что после ее выпада в адрес ветерана отечественной эстрады Аллы Пугачевой ей позвонили люди и предупредили о возможных последствиях.