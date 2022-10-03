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Обнаружено действие гормона любви на регенерацию сердца

Обнаружено действие гормона любви на регенерацию сердца

  Frontiers in Cell and Developmental Biology: гормон любви регенерирует сердце Ученые Университета штата Мичиган показали, что нейрогормон окситоцин (также  Frontiers in Cell and Developmental Biology: гормон любви регенерирует сердце Ученые Университета штата Мичиган показали, что нейрогормон окситоцин (также называемый гормоном любви), который способствует развитию социальных связей и возникновению приятных ощущений, воздействует на стволовые клетки сердечных тканей и способствует их превращению в мышечные клетки, генерирующие сердечные сокращения.

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