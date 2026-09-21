Протесты против дата-центров в США затронули проекты на $68 млрд во II квартале

В США растет сопротивление строительству дата-центров: во втором квартале 2026 года местные власти добились блокировки или отсрочки 45 проектов общей стоимостью $68 млрд, следует из исследования Data Center Watch, подготовленного для Bloomberg.
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