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Протесты против дата-центров в США затронули проекты на $68 млрд во II квартале

В США растет сопротивление строительству дата-центров: во втором квартале 2026 года местные власти добились блокировки или отсрочки 45 проектов общей стоимостью $68 млрд, следует из исследования Data Center Watch, подготовленного для Bloomberg.

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