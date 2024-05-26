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«Валенсия» подписала защитника Жана Монтеро на три года

20-летний доминиканский защитник провел сезон-2023/24 в «Андорре». Баскетболист стал вторым по результативности в чемпионате Испании с показателями 15,7 очка, 3,5 подбора и 4,1 передачи в среднем за матч.

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