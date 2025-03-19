«Загрязнение — это навсегда» НАТО поставляло ВСУ боеприпасы с обедненным ураном. Где их использовали — неизвестно. Чем это опасно?

Боеприпасы с обедненным ураном есть у обеих сторон украинского конфликта. ВСУ такие снаряды передавали из стран НАТО, Россия заявляла о праве использовать подобное вооружение в ответ на западные поставки Киеву.
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