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Спецслужбы Азербайджана похитили гражданина России из Екатеринбурга

Спецслужбы Азербайджана похитили гражданина России из Екатеринбурга

Об этом пишут СМИ:Сотрудники Службы государственной безопасности Азербайджана провели спецоперацию на территории России, в рамках которой задержали в Екатеринбурге 71-летнего оппозиционного активиста Захираддина Ибрагимова, имеющего российское гражданство (уже более 20 лет).

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