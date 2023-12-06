Движение транспорта ограничат на улице Нижняя Масловка с 6 декабря 2023 года до 25 марта 2024 года

В связи с проведением работ по реконструкции инженерных сетей на некоторых участках улицы Нижняя Масловка в зависимости от даты ограничат движение транспорта в период с 6 декабря 2023 года до 25 марта 2024 года.
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