Самый продаваемый кроссовер Lexus стал лучше. Представлен Lexus RX 2025

Бренд Lexus представил в США кроссовер RX 2025 модельного года. Самая продаваемая модель на местном рынке получила новый вариант внешнего оформления Black Line Special Edition, новую комплектацию F Sport Design и улучшенное оснащение других версий.
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