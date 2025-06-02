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Бойцы на танке Т-72 уничтожили пункт управления дронами ВСУ

Бойцы на танке Т-72 уничтожили пункт управления дронами ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин Танкисты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр" на танке Т-72Б3М уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском (покровском) направлении специальной военной операции.

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