Бойцы на танке Т-72 уничтожили пункт управления дронами ВСУ

ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин Танкисты 90-й гвардейской танковой дивизии группировки "Центр" на танке Т-72Б3М уничтожили пункт управления беспилотниками ВСУ на красноармейском (покровском) направлении специальной военной операции.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии