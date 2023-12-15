Бизнес-омбудсмен Чувашии участвовал в совещании по вопросам банковского финансирования бизнеса

В центре «Мой бизнес» Чувашской Республики состоялась полезная встреча руководителя центра Татьяны Макаркиной и Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Чувашской Республике Александра Рыбакова с управляющим Отделением Банка России по Чувашской Республике Максимом Фроловым.