Информация о том, что Украина объявила дефолт по долгам перед частными американскими инвесторами, вызвав повышенный интерес в нашей стране.
ЗачисткаЧто ждет замороженные на Западе российские золотовалютные резервы
Комментарии
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М
Мария
У нас свои активы Европа хранит? Нет. А почему Россия хранит свои деньги у них в Европе??? Пугачёва с Галкиным хранили деньги в зарубежных банках. Понятно почему: они планировали бежать на Запад. Теперь сидят на Кипре, спасают свои зарубежные счета. А почему наше государство это делает - не понятно.
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9 час.
Владимир Алтайцев
И получает по морде за это. У Ливии отняли все деньги, Китаю отдали вольфрам вместо золота. Так-то, защитничек прохвост ов, типа Набиуллиной, укравшей у страны 300 миллиардов долларов.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Не будьте таким наивным идиотом. Пострадает страна тем,что не построит на эти деньги заводы, дороги, школы, жильё, детсады. А деньги эти есть наши налоги, из них они состоят.
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6 час.
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