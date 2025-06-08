ЗачисткаЧто ждет замороженные на Западе российские золотовалютные резервы

М

Мария

У нас свои активы Европа хранит? Нет. А почему Россия хранит свои деньги у них в Европе??? Пугачёва с Галкиным хранили деньги в зарубежных банках. Понятно почему: они планировали бежать на Запад. Теперь сидят на Кипре, спасают свои зарубежные счета. А почему наше государство это делает - не понятно.