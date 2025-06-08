Театр абсурда
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Театр абсурда

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    Это позор России.Учителя географии...
  • Владимир Алтайцев
    Не будьте  таким наивным  идиотом. Пострадает страна   тем,что не построит  на эти деньги заводы, дороги, школы, жиль...ЗачисткаЧто ждет ...
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ЗачисткаЧто ждет замороженные на Западе российские золотовалютные резервы

ЗачисткаЧто ждет замороженные на Западе российские золотовалютные резервы

Информация о том, что Украина объявила дефолт по долгам перед частными американскими инвесторами, вызвав повышенный интерес в нашей стране.

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Комментарии
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М
Мария
У нас свои активы Европа хранит? Нет. А почему Россия хранит свои деньги у них в Европе??? Пугачёва с Галкиным хранили деньги в зарубежных банках. Понятно почему: они планировали бежать на Запад. Теперь сидят на Кипре, спасают свои зарубежные счета. А почему наше государство это делает - не понятно.
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9 час.
Владимир Алтайцев
И получает  по  морде  за  это. У  Ливии отняли  все  деньги, Китаю отдали  вольфрам вместо золота. Так-то, защитничек  прохвост ов, типа Набиуллиной, укравшей  у страны  300 миллиардов  долларов.
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6 час.
Владимир Алтайцев
Не будьте  таким наивным  идиотом. Пострадает страна   тем,что не построит  на эти деньги заводы, дороги, школы, жильё, детсады. А  деньги  эти  есть наши налоги, из них они состоят.
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6 час.
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