Чем болела принцесса: история болезней Кейт Миддлтон Елена ГалицкаяПринцесса Уэльская Кейт Миддлтон встревожила своих поклонников, рассказав о своем онкологическом заболевании в видеообращении, опубликованном сегодня.
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