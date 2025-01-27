Глава Индонезии заявил, что споры с Малайзией не преграда для дружбы

Малайзия и Индонезия могу разрешить взаимные проблемы границ и трудовой миграции, поскольку у властей двух стран есть политическая воля сделать это, заявил президент Индонезии Прабово Субианто 27 января, сообщает издание Malay Mail.
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